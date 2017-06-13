На железнодорожной станции в Мюнхене произошла стрельба

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Стрельба произошла на одной из станций городской электрички в Мюнхене. Ранение получил один человек. Предварительно, это полицейский. Железнодорожное сообщение было приостановлено, а вокзал оцеплен.

Стрельба произошла на станции городской электрички в пригороде Мюнхена. Об этом сообщили в полиции. По официальной информации, ранение получил один человек. Как пишет Bild, пострадала женщина, она работает в полиции.

Все люди были эвакуированы со станции, а городское железнодорожное сообщение приостановлено. К настоящему моменту ситуацию взяли под контроль. В частности, стражи порядка задержали несколько человек. Жизни горожан ничего не угрожает.

По данным полиции, стрельба произошла на станции "Унтенфоринг". На странице полиции Мюнхена в Twitter сообщается, что вокзал оцеплен.

Журналист газеты Munchener Tageszeitung утверждает, что злоумышленник выстрелил в женщину-полицейского при проверке документов в поезде. Она получила тяжелое ранение, пострадали еще четыре человека.

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