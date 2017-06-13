В США показали первую часть фильма о Владимире Путине

Теги: Политика путин интервью

В США вышла первая серия документального фильма Оливера Стоуна о Владимире Путине. Премьера состоялась в эфире телеканала Showtime. Картину знаменитый режиссер готовил на протяжении двух лет. Провел с российским лидером полтора десятка интервью, и, как признался автор, ни одна из тем не была запретной. Президент нашей страны говорил и о российско-американских отношениях, и о ситуации в мире. Рассказал также о своей семье и карьере.

"Самый неоднозначный, опасный, могущественный, влиятельный человек в мире": четыре громких эпитета – четыре серии документального фильма о Владимире Путине. Оливер Стоун предупреждает американцев: противник, которого следует знать в лицо (именно так звучит слоган картины), — совсем не такой, как привыкли считать.

Обладатель четырёх премий "Оскар" даёт зрителям возможность не только увидеть, но, возможно, впервые услышать голос своего героя – перевод даётся только титрами, отмечает "ТВ Центр".

Десятки встреч за два года работы и никаких ограничений – американскому режиссёру был предоставлен карт-бланш: возможность задавать любые вопросы на любые темы, без предварительных согласований. Единственная сложность: плотный график президента России. Нужно было всегда быть готовым к съёмке.

Тщательно продуманные вопросы – импровизированные, но чёткие ответы. И никаких запретных тем, даже о личной жизни: именно из этого фильма американцы узнают, что Путин уже дедушка, а его дочери не занимаются политикой.

А началось всё с истории Эдварда Сноудена. Во время съёмок документального фильма о бывшем сотруднике американских спецслужб Оливер Стоун взял интервью у Владимира Путина и загорелся идеей сделать кино о нём самом.

— Сноуден не предатель. Он не предал интересы своей страны. И не передал другой стране ни одной информации, которая бы наносила ущерб его народу. Всё, что он делает, он делает публично.

— А вы согласны с тем, что он сделал?

— Нет.

Как не согласен Путин и с тем, каким курсом идут Соединённые Штаты: "Что любопытно, президенты в вашей стране меняются, а политика нет".

А ведь именно Россия могла бы снова стать надёжным союзником для США, как это было уже неоднократно в переломные моменты истории. О которой сами американцы, похоже, уже забыли.

"Мы поддерживали борьбу Соединённых Штатов за независимость, мы были союзниками в Первой мировой войне, во Второй мировой войне. Сейчас у нас общие угрозы, связанные с международным терроризмом, с бедностью во всём мире, с деградацией окружающей среды, которая реально угрожает всему человечеству. Нам есть над чем работать", - говорит президент.

Вопрос лишь один: захотят ли этого в Вашингтоне.

— Есть ли надежда?

— Надежда всегда есть. Пока нас не понесут в белых тапках на кладбище.

— О, это очень по-русски!

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".