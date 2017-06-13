Фонд "Подари жизнь" и "ТВ Центр" собирают средства на лечение Серёжи Ражева

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Благотворительный фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение 12-летнего Серёжи Ражева. У мальчика редкое генетическое заболевание - анемия Фанкони. Трансплантацию костного мозга уже провели, но у ребёнка начались осложнения. Исправить ситуацию должна еще одна операция, на которую требуется полтора миллиона рублей. Помочь может каждый.

Он скрупулезно собирает детальку за деталькой и полностью вовлечен в процесс. На разговоры не отвлекается. Да и болтать про себя не любит - характер не позволяет. Сереже всего двенадцать, но ведет он себя как серьезный и рассудительный мужчина. Не до капризов. Даже помощь принимает неохотно, все сам. Да и сложные задачи его только подстегивают.

Конструкторы Сережа щелкает как орешки. Пытливый ум юного архитектора постоянно требует разрядки. Недаром любимый предмет из школьной программы - математика. Да и помогает отвлечься от затворничества в четырех стенах палаты. Сборка конструктора, правда, еще может посоперничать с компьютерными играми. Здесь у Сережи соперников нет - всегда приходит первым. Хвастать своими успехами, конечно, не любит.

Это в виртуальном пространстве мальчик может убежать от своей болезни за рулем любимой гоночной машины. В реальности же вынужден безвылазно сидеть в палате. Нельзя даже выходить на улицу. У Сережи редкое генетическое заболевание - анемия Фанкони. Из-за нее у мальчика пониженное содержание лейкоцитов в крови, а это значит, что он не может противостоять серьезным инфекционным заболеваниям. Опасна даже банальная простуда. Поэтому Сережа не может гулять и общаться со сверстниками. Родители пробовали отвести его в школу, но буквально через месяц ребенок слег с бронхитом. Сейчас он вынужден каждый день терпеть уколы иммуноглобулина и антибиотиков. Диагноз ему поставили в 6 лет. Три года назад Сереже сделали трансплантацию костного мозга, но появились осложнения

"Была вирусная инфекция, реакция трансплантат против хозяина, и много других осложнений. В данный момент у нас гипофункция костного мозга, то есть костный мозг работает не в полную силу. Мы стараемся не замечать, что мы болеем. Пытаемся жить как все нормальные дети. А так, конечно, он меня поддерживает. Если я расстраиваюсь, он начинает меня жалеть", - рассказывает мама Ольга Ражева.

В этом весь Сережа - никогда не скажет, если у него что-то болит. Только бы не расстраивалась мама. Все переживает в себе. Это отмечают и врачи.

"Мальчик достаточно спокойный. Может быть, он не так проявляет свои эмоции, как некоторые другие дети. Но это ребенок, который очень заботится о своей маме, который очень старателен. Старательно выполняет все, что просят доктора. Прекрасный ребенок", - говорит врач-гематолог отделения трансплантации гемопоэтических стволовых клеток центра им. Димы Рогачева Светлана Козловская.

Больше всего родные Сережи мечтают, чтобы он выздоровел и проживал жизнь обычного двенадцатилетнего мальчика — играл во дворе с друзьями и катался на велосипеде. Для этого нужна доливка стволовых клеток. Таким образом врачи надеются подстегнуть трансплантат на хорошую работу. Это поможет защитить ребенка от развития серьезных кровотечений и инфекционных заболеваний.

Шанс у мальчика появился - донор уже найден. Однако вся лабораторная работа и процесс активации костного мозга стоит полтора миллиона рублей. Сумма для семьи неподъемная. Поэтому им нужна помощь и неравнодушие. Достаточно просто отправить любую сумму цифрами в тексте SMS на короткий номер 6162 . И тогда вы сможете подарить Сереже надежду на исполнение его мечты и на здоровое будущее.

Александра Сергомасова, Наталья Епифанова, Алексей Зотов. "ТВ Центр".