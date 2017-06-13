Иностранным журналистам показали стройплощадку Крымского моста

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Иностранные журналисты посетили стройплощадку Крымского моста. Гостям показали как собирают судоходные арки.

Стройплощадку моста через Керченский пролив посетили иностранные журналисты, участники первого международного медиафорума "Открытый Крым: своими глазами" — это представители СМИ Болгарии, Италии, Германии, Украины и других государств. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Гостям показали как собирают судоходные арки. Так, один из железнодорожных пролетов почти готов - рабочим осталось смонтировать только два блока. Кроме того, журналисты увидели, как в Керчь-Еникальском канале возводят опоры.

Репортеры признались - их очень впечатлил масштаб проекта, а также скорость, с которой он реализуется. Движение по автомобильной части моста планируют запустить уже в конце следующего года.