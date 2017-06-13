Во Франции мотоцикл проехал несколько километров без водителя. Видео

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Мотоциклист столкнулся с автомобилем во Франции и упал на дорогу, после чего его транспортное средство самостоятельно продолжило путь. Полицейские смогли остановить мотоцикл лишь спустя несколько километров.

Во Франции мотоцикл проехал самостоятельно несколько километров после того, как байкер попал в ДТП и упал на дорогу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Le Parisien.

Инцидент произошел на трассе A4 недалеко от города Мезон-Альфор. Мотоциклист столкнулся с автомобилем и упал на дорогу. Сразу после происшествия байкера доставили в больницу. В свою очередь, мотоцикл продолжил движение по трассе без своего водителя. Полицейские смогли остановить его лишь спустя несколько километров.