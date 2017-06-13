Напавшим на машину скорой помощи в Ингушетии грозит пожизненный срок

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В Ингушетии заведено уголовное дело в отношении двух боевиков, напавших на машину скорой помощи, которая ехала к раненному сотруднику полиции, пострадавшему 12 мая от других налетчиков.

В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту обстрела машины скорой помощи, приехавшей на помощь раненному полицейскому, по которому 12 мая открыли огонь двое боевиков. Об этом сообщает СУ СКР по Республике Ингушетия.

По данным следствия, обстрел скорой помощи произошел в тот же день, когда врачи приехали на КПП МВД на помощь к раненному полицейскому, получившего огнестрельные ранения от боевиков. Водитель скорой получил осколочное ранение левого плеча, нападавших ликвидировала полиция.

Уголовное дело заведено по статье "Покушение на убийство двух или более лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 мая налетчики совершили нападение на пост ДПС в Малогбеке, в результате полицейский получил огнестрельные ранения. Двух бандитов удалось уничтожить.

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