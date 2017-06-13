В Москве объявлен "желтый" уровень опасности

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В Гидрометцентре России объявили "желтый" уровень опасности в связи с непогодой. По данным синоптиков, в столичном регионе может выпасть до 10 процентов месячной нормы осадков.

Около 370 бригад Мосводостока работают в круглосуточном режиме из-за дождя в столице. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"Работаем в усиленном режиме. 13 июня круглосуточно несут дежурство около 1,1 тысячи сотрудников - это 365 бригад и 286 единиц техники, в том числе спецтехники", - говорится в сообщении.

В Гидрометцентре России объявили "желтый" уровень опасности в связи с непогодой. По данным синоптиков, в столичном регионе может выпасть до 10 процентов месячной нормы осадков.

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