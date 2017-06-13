КГБ Белоруссии предотвратил теракт в Европе

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В Белоруссии в 2017 году задержали восемь человек, причастных к террористической деятельности. Один из них приехал из Германии. По данным КГБ, он готовил теракт в Европе.

Председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что в республике с начала года задержали восемь человек, причастных к террористической деятельности. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из задержанных приехал из Германии. У него было изъято взрывное устройство. По данным комитета, он готовил теракт в Европе.

"Мы не можем допустить, чтобы у нас в стране были такие происшествия, гибель людей. Мы должны серьезно к этому отнестись", - подчеркнул Вакульчик.

Ранее в Белоруссии задержали 17 боевиков-террористов, следовавших через территорию республики.

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