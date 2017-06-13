В московских аэропортах задерживаются около 20 рейсов из-за непогоды

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В столичных аэропортах задерживается 20 рейсов и три отменены из-за неблагоприятных погодных условий. Ранее сообщалось, что на протяжении всего вторника в московском регионе будет идти дождь, возможен порывистый ветер до 15 метров в секунду.

Около 20 рейсов задерживают свой вылет из столичных аэропортов из-за непогоды.

По данным "Яндекс.Расписания" на 12:00, в аэропорту "Домодедово" 13 рейсов задержано, 3 отменено. В "Шереметьево" отложены 7 рейсов. Во "Внуково" и "Жуковский" изменений нет.

Ранее сообщалось, что на протяжении всего вторника в московском регионе будет идти дождь, возможен порывистый ветер до 15 метров в секунду.