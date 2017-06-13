Сотовые операторы подали в суд на ФАС

Теги: суд Экономика бизнес фас

Операторы Tele2 и "Билайн" подали к Федеральной антимонопольной службе иски из-за обязанности делать скидки для заказчиков SMS-рассылок. Рассмотрение исков назначили на июль.

Сотовые операторы Tele2 и "Билайн" подали иски к Федеральной антимонопольной службе с требованием отменить решение ведомства уменьшать скидки на SMS-рассылки.

Как пишут "Ведомости" со ссылкой на материалы столичного Арбитражного суда, рассмотрение исков назначили на июль.

4 июня ФАС признала тарифы на услугу рассылки операторов нарушающими закон "О защите конкуренции". Ведомство обязало эти компании изменить тарифы, что фактически означает уменьшение на него скидок, отмечает газета.

Представитель "Мегафона" заявил изданию, что компания пока не решила, будет ли обжаловать предписание ФАС. Представитель МТС сообщил, что компания "обдумывает дальнейшие действия". В Tele2 и "Билайне" не стали комментировать газете сложившуюся ситуацию.

Ранее ФАС приняла к рассмотрению дело в отношении "Билайна", "Мегафона" и МТС, возбужденное по признакам нарушения закона о защите конкуренции. "Основанием для возбуждения дела явилось заявление гражданина о синхронном повышении цен на 4G модемы на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении службы.

Читайте также:

ФАС возбудила дело в отношении Gett Taxi

ФАС заподозрила LG в координации цен на смартфоны в России

ФАС возбудила дела в отношении российских "дочек" HP и Lenovo

Google выплатила ФАС штраф в размере 438 млн рублей

Реклама микрокредита с молитвой "Отче наш" вызвала претензии ФАС