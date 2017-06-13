Полиция не считает стрельбу в Мюнхене терактом

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Полиция Германии исключила версию теракта при стрельбе на железнодорожной станции в Мюнхене. По данным СМИ, огонь открыл 37-летний немец. Пострадали четыре человека, в том числе сотрудница полиции.

Немецкая полиция не считает стрельбу на вокзале "Унтерферинг" в Мюнхене терактом, об этом сообщает телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.

По данным газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, огонь открыл 37-летний гражданин Германии. Пострадали четыре человека, в том числе сотрудница полиции.

В полиции подчеркнули, что злоумышленник действовал из личных, а не религиозных или политических убеждений. По версии газеты Bild, на вокзале произошла потасовка между группой людей, которая закончилась перестрелкой. Преступник мог выхватить оружие у сотрудницы полиции и открыть стрельбу по прохожим.

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