Организатор убийства Анны Политковской умер в колонии

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Осужденный на пожизненный срок организатор убийства журналистки Анны Политковской скончался в больнице. По данным СМИ, Лом-Али Гайтукаев страдал рядом болезней.

Организатор убийства журналистки Анны Политковской Лом-Али Гайтукаев умер в колонии. Об этом сообщает РИА Новости. По данным источника агентства, он страдал рядом болезней.

Гайтукаев в июне 2014 года был приговорен к пожизненному сроку.

Обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома. По версии следствия, организатором преступления являлся Лом-Али Гайтукаев. Именно он создал в 2006 году организованную группу, в которую вошли другие обвиняемые. Бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов осуществлял контроль за всеми действиями группы. Непосредственным убийцей был Рустам Махмудов. Еще двое подсудимых — Ибрагим и Джабраил Махмудовы — признаны виновными в соучастии в преступлении.