Аналитики подсчитали, сколько тратят россияне за один поход в магазин

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В среднем каждый россиянин потратил 512 рублей за один поход в магазин в мае. Это на 12 рублей больше, чем в апреле. При этом если сравнить текущие данные с результатами мая 2016 года, то средний чек вырос на 25 рублей.

Среднестатистический российский горожанин потратил 512 рублей за один поход в магазин в мае. Об этом сообщается на сайте исследовательского холдинга Romir.

Согласно данным исследования, с начала текущего года сумма среднего чека снижается каждый месяц. При этом с января по апрель она падала на два-три рубля, а в мае по сравнению с предыдущим месяцем – на 12 рублей. Если же сравнить текущие данные с результатами мая 2016 года, то средний чек вырос на 25 рублей.

Исследователи отметили, что тенденция к снижению величины чека связана с тем, что граждане нашей страны стали чаще ходить по магазинам в поисках более выгодной цены. В итоге в каждом супермаркете россияне единоразово платили меньше, но в совокупности за месяц потратили больше.