В Испании возбудили уголовное дело в отношении Криштиану Роналду

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Португальского футболиста Криштиану Роналду обвиняют в совершении налоговых преступлений в период с 2011 по 2014 годы. В иске прокуратуры Мадрида говорится, что он подозревается в неуплате 14,7 миллиона евро.

Прокуратура Мадрида представила в суд иск в отношении футболиста мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду по делу о неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на испанскую газету El Mundo.

Нападающего "королевского" клуба обвиняют в совершении налоговых преступлений в период с 2011 по 2014 годы. Отмечается, что Роналду специально скрывал доходы, полученные в Испании.

Ранее аналогичное обвинение было предъявлено аргентинскому футболисту "Барселоны" Лионелю Месси. Верховный суд Испании утвердил ему обвинительный приговор в виде 21 месяца тюрьмы. Вместе с тем, согласно испанским законам, наказание менее двух лет можно отбыть под испытательным сроком.

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