Путин обсудил с королем Саудовской Аравии изоляцию Катара
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Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом изоляцию Катара. Как говорится в сообщении на сайте Кремля, положение дел "не способствует консолидации совместных усилий в русле урегулирования в Сирии и борьбы с террористической угрозой".
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с королем Саудовской Аравии ситуацию вокруг Катара.
Изоляция эмирата "не способствует консолидации совместных усилий в русле урегулирования в Сирии и борьбы с террористической угрозой", сообщает пресс-служба Кремля.
Саудовская Аравия, ОАЭ и другие страны ранее разорвали дипотношения с Дохой, обвинив эмират в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.
Одной из причин ухудшения отношений могла стать публикация на сайте новостного агентства Катара сообщения от имени эмира, в котором он якобы дружественно отзывался об Иране и Израиле. В Дохе позже заявили, что сайт новостного агентства был взломан. В свою очередь, США, по данным телеканала CNN, подозревают в кибератаке "русских хакеров".
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