По данным ВЦИОМ, программу реновации поддерживают 80% жителей пятиэтажек

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Большинство жильцов, чьи дома могут попасть в зону реновации, поддерживают программу сноса ветхого жилья, интересуются данной темой и подробно осведомлены о запланированном сносе домов.

Большая часть москвичей, дома которых могут попасть в зону реновации, поддерживают программу. Об этом сообщает пресс-служба ВЦИОМа со ссылкой на проведенный опрос.

"Уровень поддержки программы в городе в целом остается высоким: среди москвичей, слышавших о масштабной программе по сносу ветхого жилья, 67% на конец мая поддерживают программу. Жители зон реновации высказываются еще более единодушно: более трех четвертей - 80% - поддерживают программу реновации жилья, 71% ожидают улучшения условий жизни в результате участия в ней", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается высокий уровень информированности жителей города о программе. О ней не знают только 2% населения. При этом 54% москвичей интересуются данной темой и подробно осведомлены о запланированном сносе домов.

Также хорошо проинформированы жители районов, в которых может быть реализован проект. В частности москвичи знают о таких гарантиях, как переселение участников программы в пределах района и предоставление участникам программы равнозначных квартир в новостройках. Кроме того, жителям столицы широко известно о возможности проголосовать за включение дома в программу на портале «Активный гражданин» и в многофункциональных центрах. Об этом слышали около 80% жителей, дома которых могут войти в проект по реновации.

Ранее 9 июня Госдума приняла во втором чтении законопроект о реновации в Москве. В поправках учтена позиция депутатов и правительства, а также пожелания москвичей. Следующее чтение запланировано на 14 июня.

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