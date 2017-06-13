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Фестиваль детского телевидения "Включайся" открылся в Москве. Он проходит уже в одиннадцатый раз.

В Москве открылся фестиваль детского телевидения. Он проходит уже в одиннадцатый раз. Участвуют в нем команды из разных регионов страны, передает "ТВ Центр".

На конкурс они привезли уже готовые работы. Но в течении трех дней в Останкино они получат уникальную возможность поработать на профессиональном оборудовании, самостоятельно снять и смонтировать репортажи. Помогать им будут опытные журналисты. Для юных участников фестиваля проведут занятия и мастер-классы режиссеры, корреспонденты и педагоги.

