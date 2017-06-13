Суд заочно арестовал устроившего смертельное ДТП водителя Ferrari

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Московский суд во вторник заочно арестовал водителя Ferrari, который устроил ДТП на Минском шоссе. В результате аварии погибли два человека.

Тверской суд Москвы арестовал водителя Ferrari Николая Григорьева, устроившего на Минском шоссе ДТП, в результате которого погибли два человека. Впрочем, арест заочный. На прошлой неделе 24-летнему водителю было предъявлено обвинение и он был объявлен в международный розыск, после того как скрылся от следствия, передает "ТВ Центр".

"Скрывается бесконечно долго практически никому не удается, поэтому рано или поздно человек, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу будет экстрадирован на территорию Российский Федерации и уже на территории Российской Федерации суд примет непосредственное решение виновности или невиновности данного лица", - полагает адвокат потерпевшего Виктор Наумов.

Трагедия произошла ночью 21 мая. На 40-м километре Минского шоссе Ferrari под управлением 24-летнего водителя столкнулась с автомобилем Renault, которым управлял 50-летний житель Калужской области. "Рено" загорелся, его водитель и пассажир погибли на месте. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.