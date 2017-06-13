Московские депутаты провели более тысячи встреч с жителями по реновации

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Депутаты Мосгордумы провели более тысячи встреч с жителями столицы по вопросам соблюдения их прав при реализации программы реновации.

Интересы маломобильных граждан при реализации программы реновации учтут при строительстве новых домов. Причём, уже на этапе проектирования. Об этом сообщил глава Мосгордумы Алексей Шапошников на встрече с горожанами, передает "ТВ Центр".

Он рассказал, что в новых многоэтажках будет создана безбарьерная среда, так что там будет комфортно всем. За право проектировать и строить современное жильё для москвичей поборются профессионалы, причём со всего мира.

"У московского стройкомплекса достаточно силы и ресурсов, чтобы реализовывать этот проект самим. А для разработки проектов новых кварталов на сегодняшний момент объявлен конкурс - международный конкурс, в нем могут принимать участие, в том числе и международные архитекторы, международные эксперты. А со строительством, я думаю, мы справимся сами", - сказал Шапошников.

Депутаты Мосгордумы провели более тысячи встреч с горожанами по всем вопросам, касающимся соблюдения прав жильцов при реализации программы. За ходом голосования можно следить в режиме онлайн. И во вторник интерактивная карта по реновации, размещённая на сайте правительства столицы, обновилась - теперь там можно узнать, сколько квартир не учтут при подведении итогов, а главное - почему.