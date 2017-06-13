В Подмосковье нашли клетку с взрослым львом

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В столицу стали чаще завозить львов — ради развлечения или моды. Но как только царь зверей надоедает, его просто выкидывают на улицу. Владельцы живой экзотики, очевидно, не понимают, что это не только жестоко по отношению к самому животному, но и весьма опасно для человека.

За свои три месяца львенок уже успел пожить недетской жизнью, вдыхая пары курительных смесей. В маленькой клетке не то что ходить, даже вставать и разворачиваться практически не мог. Из Москвы львенка увезли в центр реабилитации в Дмитровском районе. Сюда попадают самые разные животные, но их судьбы похожи, отмечает "ТВ Центр".

Трехмесячный малыш пока с недоверием смотрит на людей, забившись в угол — все-таки новые запахи и вокруг много других животных. Поэтому ему дали время адаптироваться и поселили в отдельном небольшом вольере.

"Когда успокоится психика, тут трудно сказать, какому стрессу он подвергался. Из практики предыдущих животных, где-то от месяца до двух проходит адаптация. Может быть больше. Первую львицу, которую мы приняли, об нее тушили сигареты, например. Она вся в ожогах была. Это был гораздо более длительный срок. В конечном итоге, как и люди забывают какие-то мытарства свои, так и животные. Они привыкают уже. И как вы видите, они становятся добродушными", - говорит руководитель Центра реабилитации диких животных Виталий Ратнер.

У Ратнера и его коллег уже десять больших кошек. Льва Бонифация выбросили в Москве. В контактный зоопарк пришла проверка и сотрудники, испугавшись последствий незаконного содержания, просто отнесли клетку с животным на Арбат. Таких отказников, с которыми поиграли и бросили, гораздо больше. Принять всех не позволяет площадь. При возможности своих постояльцев Виталий Ратнер передает в зоопарки и питомники.

Еще одного льва, но уже взрослого, обнаружили жители Раменского района в клетке на закрытой территории. Хозяин животного скрылся и оставил льва после того, как его дом отдыха был признан незаконной постройкой. Теперь самострой охраняет большая голодная и одичавшая кошка.

Лев выглядит несчастным и ослабевшим. При этом никто не питает иллюзий. Понятно, что вырвись он на свободу - растерзать может любого, несмотря на то, что сам отчаянно нуждается в помощи. Теперь его судьбой будет заниматься областной комитет по ветеринарии.

Екатерина Гоголева, Андрей Костров, Дина Самохина. "ТВ Центр".