Владельца "Корчмы Тарас Бульба" обвинили в неуплате 650 млн руб. налогов

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СКР предъявил обвинение владельцу сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвану по делу об уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, он не отразил в налоговых декларациях более 650 миллионов рублей.

Следователи предъявили обвинение создателю сети ресторанов украинской кухни "Корчма Тарас Бульба" Юрию Белойвану по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Юрию Белойвану предъявлено обвинение по восьми эпизодам преступной деятельности. Следователи установили сумму неуплаченного в бюджет налога на добавленную стоимость в общем размере более 650 миллионов рублей", - сказал Иванова.

По данным следствия, в период с 2011 по 2014 годы Белойван не отразил в налоговых декларациях действительные суммы доходов и занизил налоговую базу. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.