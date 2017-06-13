Эксперты не нашли в фильме "Матильда" сцены, порочащие образ Николая II

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Эксперты посмотрели полную версию фильма "Матильда" и не нашли в ней сцены, порочащие образ Николая II, причисленного к лику святых. Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская отправила личное письмо режиссеру Алексею Учителю с просьбой показать его фильм экспертам для оценки.

Эксперты СпбГУ не нашли в фильме "Матильда" режиссера Алексея Учителя сцен, оскорбляющих чувства верующих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката режиссера Константина Добрынина.

Специалисты посмотрели полнометражную версию фильма и не нашли в ней сцены, порочащие образ Николая II, причисленного к лику святых. Всего перед экспертами было поставлено девять вопросов о наличии в фильме враждебного отношения на социальной, религиозной, национальной почве. По всем пунктам был дан отрицательный ответ.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская направила Учителю личное письмо с просьбой предоставить фильм "Матильда" экспертам для оценки.

Публичный конфликт между Учителем и Поклонской длится уже несколько месяцев. Депутат считает, что в фильме искажается образ императора Николая II. Она неоднократно обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить ленту и самого Учителя. Сотрудники правоохранительных органов посмотрели трейлер фильма, размещенный в интернете, однако нарушений обнаружено не было. Картина Учителя еще не вышла в прокат. Ее премьера состоится 6 октября в Мариинском театре. На экранах "Матильда" появится 25 октября.

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