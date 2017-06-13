Собянин: осенью в Москве высадят около 400 тысяч деревьев и кустарников

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что этой осенью в столице будет высажено около 400 тысяч деревьев и кустарников.

Осенью в Москве высадят около 400 тысяч деревьев и кустарников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительства столицы, передает агентство "Москва".

"Я давал поручение разработать план мероприятий по посадке деревьев и кустарников в осенний период. У нас в связи с прошедшим ураганом Москва потеряла очень много деревьев. Их надо восстанавливать. Полагаю, что осенью будет посажено около 400 тысяч кустарников и деревьев", - отметил мэр.