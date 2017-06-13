Более 18 тысяч московских школьников отпразднуют выпускной в Парке Горького

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В праздновании выпускного в Парке Горького примут участие более 18 тысяч школьников. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

На празднование общегородского выпускного в Парке Горького зарегистрировалось более 18 тысяч одиннадцатиклассников из московских школ. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский в ходе заседания президиума правительства Москвы.

"23 июня уже в пятый раз в Парке Горького пройдет общегородской выпускной. Это практически новая городская традиция, которая с каждым годом приобретает все большее количество участников. В этом году в течение трех месяцев на портале мэра Москвы шла регистрация, и всего зарегистрировалось на выпускной в Парк Горького 18 тысяч 428 выпускников из 352 школ. Это на 3 тысячи больше, чем в прошлом году", - передает слова Кибовского агентство "Москва".