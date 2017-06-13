У художника Никаса Сафронова украли телефон в центре Москвы

Теги: художник Происшествие москва кража

Вор похитил из кармана куртки художника Никаса Сафронова iPhone 7 в центре Москвы. Кража произошла вечером 12 июня на Тверской улице.

У российского художника Никаса Сафронова похитили телефон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 12 июня на Тверской улице. Потерпевший обратился с заявлением о краже в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

По данным СМИ, вор вытащил iPhone 7 из кармана куртки Сафронова. В устройстве находились 12 тысяч уникальных фотографий.

Читайте также:

В Москве обокрали магазин рэпера Тимати

В Подмосковье пенсионер похитил и сдал в металлолом 3 грузовых автомобиля

После кражи таксы у москвички завели уголовное дело

Вор украл из квартиры пенсионерки стиральную машину и гладильную доску

Из офиса на юге Москвы украли банкомат