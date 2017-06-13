У художника Никаса Сафронова украли телефон в центре Москвы
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Вор похитил из кармана куртки художника Никаса Сафронова iPhone 7 в центре Москвы. Кража произошла вечером 12 июня на Тверской улице.
У российского художника Никаса Сафронова похитили телефон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел вечером 12 июня на Тверской улице. Потерпевший обратился с заявлением о краже в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
По данным СМИ, вор вытащил iPhone 7 из кармана куртки Сафронова. В устройстве находились 12 тысяч уникальных фотографий.
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