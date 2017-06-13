Forbes назвал самую богатую писательницу мира

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Самой богатой писательницей мира стала автор произведений о волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг. За прошлый год она заработала 19 миллионов долларов. При этом автор нашумевшей книги "50 оттенков серого" Эрика Леонард Джеймс оказалась на четвертой строчке рейтинга.

Русскоязычная редакция Forbes Woman опубликовала список самых богатых писательниц 2016 года. Об этом сообщается на сайте издания.

Первое место в списке писательниц с самым высоким годовым доходом заняла Джоан Роулинг – автор произведений о волшебнике Гарри Поттере. За прошлый год она заработала 19 миллионов долларов. На второй и третьей строчке оказались известны романистки Нора Робертс и Даниэла Стил с одинаковым доходом в 15 миллионов долларов.

При этом на четвертом месте находится автор нашумевшей книги "50 оттенков серого" Эрика Леонард Джеймс. Ее доход составил 14 миллионов долларов. Пятерку самых богатых писательниц замыкает Пола Хокинс. Она ворвалась в рейтинг на волне популярности ее книги "Девушки в поезде", которая разошлась по миру миллионными тиражами.

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