В Москве ребенок съел кашу и впал в кому

Теги: дети Происшествие москва госпитализация

В Москве ребенок впал в состояние клинической смерти после того, как родная бабушка накормила его кашей. Еда попала в дыхательные пути, и малыш начал задыхаться. Мальчика госпитализировали. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии одной из столичных больниц.

В Москве в одну из больниц госпитализирован полуторагодовалый ребенок. Это произошло после того, как малыш поел каши, приготовленной его бабушкой, пишет "Ридус".

Инцидент произошел в квартире дома на Старой Басманной улице. Родственница рассказала, что накануне вечером накормила ребенка кашей и уложила спать. Однако еда попала в дыхательные пути мальчика, и он начал задыхаться. В итоге малыш впал в кому и был доставлен в больницу.

Сейчас он в тяжелом состоянии находится в отделении интенсивной терапии. По словам медиков, ребенок с рождения страдает заболеванием центральной нервной системы. Ему пришлось делать шунтирование головного мозга.