Украинцев тайно возят на запрещенные концерты российских звезд

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Ряд украинских туристических компаний предлагает гражданам страны возможность посетить концерты российских музыкантов, которым запрещен въезд на Украину. СМИ узнали, что турфирмы предлагают только трансфер в город, в котором проходит выступление звезд. Однако за отдельную плату желающим могут предоставить и билеты на мероприятия.

Жители Украины тайно посещают концерты российских звезд эстрады. Такую возможность им предоставляют местные туристические агентства, пишет "Русская Планета".

При этом, турфирмы предлагают только трансфер. Тем не менее, при желании они могут предоставить и билеты на мероприятие, но только за отдельную плату.

Как рассказал менеджер одной из компаний Артем Бочаров, жители Одессы могут съездить на концерт группы "Ленинград" в Кишинев за 450 гривен (975 рублей). По его словам, турфирма уже отправила на концерт российской группы восемь автобусов. В каждом - по 50 человек.

Также украинцы массово скупают туры на концерт российской рок-группы "Би-2". Туда было отправлено шесть полных автобусов с поклонниками.

В настоящий момент идет набор тургруппы на концерт популярного певца Григория Лепса. Он состоится в Минске.

Организаторы отмечают, что особенно пользуются спросом диджейские фестивали.

Ранее украинский Минкульт обнародовал черный список российских артистов, а также общественных деятелей. В "стоп-лист", в частности, попали Олег Газманов, Михаил Боярский, Григорий Лепс, Иосиф Пригожин и другие. Всем им запрещен въезд на территорию Украины. В Киеве отмечают, что эти люди "создают угрозу национальной безопасности страны".