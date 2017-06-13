Попавший в больницу Расторгуев рассказал о своем самочувствии

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Николай Расторгуев, госпитализированный 12 июня в Туле, рассказал о своем самочувствии. По его словам, он чувствует себя хорошо и позже готов проводить концерты. Представители певца отметили, что причиной недомогания стала возрастная аритмия.

Солист группы "Любэ" Николай Расторгуев, который был госпитализирован 12 июня в тульскую больницу, спустя день заявил, что чувствует себя хорошо. Об этом пишет "МИР24".

Он выразил большую благодарность всем "за проявленную заботу, волнение и переживание" по поводу его самочувствия от себя и всей группы. Также он заявил, что готов встретиться с поклонниками на предстоящих концертах.

Представители 60-летнего певца, в свою очередь, сообщили, что причиной недомогания стала возрастная аритмия.

Николай Расторгуев приехал в Тулу, чтобы принять участие в концерте ко Дню России. Однако перед выступлением ему стало плохо. Исполнитель был госпитализирован прямо с площади, где находилась сцена. Музыкальный коллектив, несмотря на этот инцидент, все же отыграл положенные номера, но Расторгуева заменили местные артисты.