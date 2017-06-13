Путин поручил к концу лета завершить разработку норм по запрету ввоза овощей

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Владимир Путин поручил правительству до 31 августа проработать запрет ввоза на территорию страны плодовоовощной продукции, на которую установлены запреты и ограничения. Поручение главы государства дано по результатам проверки исполнения решений, направленных на интенсификацию импортозамещения.

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить нормативные правовые акты, направленные за запрет ввоза на территорию страны запрещенной плодовоовощной продукции. Об этом сообщил "Интерфакс".

Документы необходимо подготовить до 31 августа текущего года. Поручение было дано по результатам проверки исполнения решений, направленных на интенсификацию процессов импортозамещения овощной продукции на внутреннем рынке.

Кабмину поручено установить нормы по показателям самообеспеченности по основным группам плодовоовощной продукции. Данные показатели должны учитывать рациональные нормы потребления пищевых продуктов в соответствии с требованиями здорового питания. Данные показатели должны быть взаимосвязаны с госпрограммой развития сельского хозяйства.

Также правительству поручено обеспечить использование сельхозпроизводителями использование в приоритетном порядке отечественных семян, технологического оборудования и материалов при принятии решений об оказании господдержки. Кроме того, кабмином должен быть обеспечен статистический учет семенного и посадочного материала по основным видам овощной продукции, а также мощности для хранения и переработки продукции.

Правительству поручено обеспечить организационно-методическое сопровождение формирования системы оптово-распределительных центров, плодохранилищ, картофелехранилищ с целью координации межрегионального товарообмена.

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