Раненная в живот беременная женщина сбежала из больницы в Москве

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Беременная женщина сбежала из ГКБ имени Боткина в столице, куда ее доставили с двумя огнестрельными ранениями. По словам врача больницы, она отказалась от медицинской помощи и самовольно покинула медучреждение.

Беременная женщина сбежала из столичной больницы, куда ее доставили с двумя огнестрельными ранениями. Об этом сообщает агентство "Москва".

"В ночь на понедельник, в дежурную часть поступила телефонограмма из ГКБ имени Боткина о том, что 28-летняя жительница Москвы сбежала из больницы, куда днем ранее ее доставили с огнестрельным травматическим ранением передней поверхности брюшной стенки, а также с огнестрельным ранением левой голени", - говорится в сообщении.

Женщина находилась на 13 неделе беременности. По словам врача больницы, она отказалась от медицинской помощи и самовольно покинула медучреждение. Он также добавил, что в женщину стреляли на территории Белорусского вокзала недалеко от входа в метро. По данному факту полиция проводит проверку.