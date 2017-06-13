Катарский бизнесмен планирует доставить в страну 4 тыс. коров самолетом

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Бизнесмен планирует закупить в США и Австралии 4 тысячи коров и доставить их в Катар на самолетах для обеспечения населения молоком. Ранее с Катаром разорвали дипломатические отношения ряд стран. Из-за этого появилась угроза нехватки продуктов питания.

Катарский бизнесмен Мутаз аль-Хайят собирается закупить 4 тысячи коров в США и Австралии, а затем доставить их воздушным транспортом к себе в страну, передает агентство Bloomberg.

Согласно его подсчетам, каждая корова голштинской породы весит около 600 килограмм. Для транспортировки необходимо слетать туда и обратно 60 раз.

По словам предпринимателя, к середине июля ежедневное производство молока покроет примерно треть спроса.

На прошлой неделе ряд стран разорвали с Катаром дипломатические и транспортные отношения. Причиной разрыва стали обвинения в поддержке эмиратом террористических группировок и связях с Ираном. Из-за сложившейся ситуации в стране возникла проблема нехватки продуктов питания. Власти Катара обещали обеспечить население всем необходимым.

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