В Москве высадят 27 тыс. деревьев после майского урагана

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В Москве высадят 27 тысяч деревьев взамен поваленных майским ураганом. Беспрецедентный за всю историю метеонаблюдений ураган обрушился на Москву 29 мая. Разгул стихии привел к человеческим жертвам.

Осенью в Москве планируется высадить около 27 тысяч деревьев после урагана 29 мая, передает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Сейчас мы определяем адресный перечень", - сказал Антон Кульбачевский на заседании президиума городского правительства.

Ураган обрушился на Москву 29 мая. По последним данным, в результате урагана погибли 17 человек, из них 11 - в Москве и шесть - в Подмосковье.

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