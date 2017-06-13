В сети "Мегафона" произошел очередной сбой связи

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Представители "Мегафона" отметили, что в столице и еще в нескольких городах России наблюдаются временные сложности с голосовой связью. В настоящее время проводятся восстановительные работы по устранению проблем.

Очередной сбой связи произошел в сети мобильного оператора "Мегафон". О данных проблемах заявили жители Москвы и Нижегородской области. Об этом сообщают "Ведомости".

В свою очередь, представители "Мегафона" подтвердили, что в столице и еще в нескольких городах России наблюдаются временные сложности с голосовой связью. В настоящее время технические специалисты оператора проводят восстановительные работы. Они переводят трафик на резервные каналы.

Ранее 19 мая у мобильного оператора "Мегафон" случился масштабный сбой. Без голосовой связи на 12 часов осталась как минимум треть абонентов компании сразу в нескольких регионах, в том числе в Москве. Оператор пояснил, что всему виной случайная ошибка в программном обеспечении, которое отвечает за обработку данных.

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