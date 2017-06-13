На аукцион выставили завтрак с 25-летней замглавы МВД Украины

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На украинском портале публичных закупок ProZorro появился лот с названием "Завтрак с заместителем министра МВД Анастасией Деевой". Стартовая цена за свидание с 25-летней замглавы МВД Украины составляет 100 гривен. Ставки можно делать до 28 июня 2017 года. Деньги от благотворительного аукциона пойдут на нужды детской клиники Института нейрохирургии.

Завтрак с замглавы МВД Украины по вопросам евроинтеграции Анастасией Деевой выставлен на аукцион. Начальная цена данного лота составляет 100 гривен (3,8 доллара). Информация о благотворительном аукционе появилась на электронной площадке государственных публичных закупок ProZorro, сообщает РИА Новости.

В названии лота указан "Завтрак с заместителем министра МВД Анастасией Деевой". Ставки можно делать до 28 июня 2017 года.

Система закупок сообщает, что все средства, которые будут получены за этот лот, пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии.

Анастасия Деева была назначена на пост замминистра внутренних дел в октябре 2016 года. По словам главы ведомства Арсена Авакова, девушка, которой тогда было 24 года, не только работоспособна, коммуникабельна и свободно владеет иностранными языками, но и настоящая патриотка своей страны. Он попросил дать Анастасии время проявить себя. Аваков также подчеркнул, что она прошла спецпроверку и несколько собеседований.

Это назначение вызвало широкий общественный резонанс из-за возраста девушки, а также из-за появления в интернете ее откровенных фотографий. В итоге провокационные снимки были удалены из соцсетей.

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