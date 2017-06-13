Возле банка в центре Москвы произошла перестрелка

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Двое вооруженных мужчин устроили перестрелку около отделения банка в центре Москвы. Злоумышленники скрылись на автомобиле "Нива", полиция ввела план "Перехват".

Московская полиция проверяет информацию о стрельбе возле отделения одно из коммерческих банков. Об этом сообщает агентство "Москва".

Инцидент произошел в 1-м Казачьем переулке, рядом с домом №7. Двое вооруженных мужчин устроили перестрелку возле отделения банка. По данным из открытых источников, по этому адресу располагается отделение "Юникредит банка".

По информации правоохранительных органов, злоумышленники скрылись на автомобиле "Нива". В округе введен план "Перехват".