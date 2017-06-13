Карасин опроверг заявления о вербовке людей российскими дипломатами в Молдавии

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Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин назвал пустой болтовней заявления о том, что российские дипломаты в Молдавии вербовали добровольцев для участия в боевых действиях в Донбассе. По словам замглавы МИД, подобные обвинения являются попыткой "погнать информационную волну".

Заявления о том, что российские дипломаты вербовали в Молдавии добровольцев для участия в боевых действиях в Донбассе, являются пустой болтовней. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин.

Ранее правительственные и дипломатические источники в Молдавии сообщили агентству Reuters, что высланные из страны российские дипломаты являлись офицерами ГРУ и занимались вербовкой жителей страны для участия в конфликте на юго-востоке Украины.

"Это абсолютно пустая болтовня, не подкрепленная никакими фактами. Это специально кто-то пытается погнать информационную волну. Тем более что в Молдавии непростое внутренне положение и идет противоборство политических сил", - заявил Карасин агентству "РИА Новости".

Замминистра подчеркнул, что дипломаты выполняли свои служебные обязанности, участвовали в двусторонних контактах по военной линии.

Молдавия 29 мая объявила пятерых российских дипломатов персонами нон грата. Премьер-министр страны Павел Филип рассказал, что это решение было принято на основе информации, полученной от спецслужб. Российская сторона заявила о намерении выслать из России пятерых сотрудников молдавской дипмиссии в столице.

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