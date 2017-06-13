Польша заявила о готовности бороться за право не принимать беженцев в суде ЕС

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В Министерстве иностранных дел Польши заявили, что готовы отстаивать право страны не принимать беженцев в суде Европейского союза. По словам замглавы МИД Конрада Шиманьского, позиция Еврокомиссии по данному вопросу может усилить разногласия в Евросоюзе.

Польша готова бороться за право не принимать беженцев в суде Евросоюза. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на польское Министерство иностранных дел.

Еврокомиссия во вторник приняла решение начать процедуру, которая может привести к санкциям в отношении Чехии, Польши и Венгрии, так как власти этих стран нарушают договоренности о распределении беженцев, оказавшихся в Италии и Греции, по территории ЕС.

"Польша готова к защите своих прав в Европейском суде. Решение ЕК может нас отдалить от необходимого политического компромисса в вопросе миграционной политики и углубить разногласия в ЕС", - заявил замминистра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский.

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