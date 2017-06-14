Голосование. Какое чувство у вас вызывают обвинения Запада?

Тема программы "Право голоса": "Русский след". Американская кампания по обнаружению "русских следов" приняла беспрецедентный масштаб. В Сенате США договорились о новых санкциях в отношении России. Законодатели также хотят лишить Белый дом права самостоятельно отменять санкции. Президент Владимир Путин в фильме Оливера Стоуна высказался на тему теоретических шансов США уничтожить экономику России. По его словам, американцы вполне способны желать этого. Такие попытки он, однако, назвал ошибочными.