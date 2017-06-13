На Украине продают поход в театр с 27-летней замминистра энергетики

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Вслед за лотом "Завтрак с заместителем министра МВД Анастасией Деевой" на украинском портале ProZorro появилось предложение сходить в театр с 27-летней замминистра энергетики Наталией Бойко. Стартовая цена, как и в случае с 25-летней заместительницей Арсена Авакова, аналогичная - 100 гривен.

На украинской электронной площадке государственных публичных закупок ProZorro появился еще один лот с предложением приятно провести время с девушкой из правительства страны. На этот раз желающим предлагается сходить в театр с 27-летней заместительницей министра энергетики Украины Наталией Бойко.

В сообщении говорится, что Наталия Бойко львовянка и настоящая ценительница театрального искусства. Девушка приготовила "нечто особенное для победителя и уверена, что спектакль не оставит равнодушным и подарит букет замечательных эмоций".

Стартовая цена лота составила 100 гривен (3,8 доллара). Также там утверждается, что лот выставлен в рамках проведения акции "Месяц доброты".

До этого на ProZorro был выставлен лот с названием "Завтрак с заместителем министра МВД Анастасией Деевой". Стартовая цена за свидание с 25-летней замглавы МВД Украины также составляет 100 гривен. Ставки можно делать до 28 июня 2017 года.

Отмечалось, что деньги от благотворительного аукциона пойдут на нужды детской клиники Института нейрохирургии.