Певец Вячеслав Малежик перенес инсульт

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Российский певец и композитор Вячеслав Малежик отменил концерты после перенесенного инсульта. По словам его концертного директора, музыкант не сможет выступать по меньшей мере месяц.

Российский певец и композитор Вячеслав Малежик перенес инсульт. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на его концертного директора.

"Состояние изменяется в лучшую сторону. Он пытается ходить, хорошо говорит, но на гитаре, конечно, пока играть не может. В ближайший месяц он точно не сможет выступать", - сказала она.

Ранее сообщение об инсульте появилось на официальном сайте артиста. По словам Малежика, прогнозы врачей "не лишены оптимизма".

Вячеслав Малежик родился 17 февраля 1947 года. Он выступал с известными советскими группами "Веселые ребята" и ВИА "Голубые гитары". Известность ему принесла сольная карьера. Кроме того, Малежик является автором песен таких исполнителей как Валерий Леонтьев и Вадим Казаченко.

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