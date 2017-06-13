Тиллерсон заявил об ухудшении отношений России и США

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Отношения России и США находятся на беспрецедентно низком уровне, уверен глава Госдепа Рекс Тиллерсон. По его словам, они до сих пор продолжают ухудшаться. Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон хочет остановить этот процесс и понять, можно ли вернуться к рабочим отношениям с Москвой.

США хотят остановить ухудшение российско-американских отношений. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон, передает ТАСС.

По его словам, в настоящий момент, отношения двух стран находятся в самой низкой точке за всю историю. "Они ухудшаются. Наша цель - стабилизировать это", - подчеркнул глава Госдепа на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, комментируя связи с Россией.

Говоря о возможности новых санкций против России, Тиллерсон отметил, что не хотел бы закрытия каналов коммуникации с Москвой, сообщает РИА Новости. По его словам, у Вашингтона и Москвы сейчас "есть некоторые каналы, по которым мы начали говорить". В этой связи он выделил совместные усилия по Сирии и Украине.

Ранее во вторник демократы и республиканцы Сената США договорились об ужесточении антироссийских санкций. Двухпартийный законопроект может ограничить возможности президента Дональда Трампа отклонить документ. Новый пакет санкций станет ответом на действия России на Ближнем Востоке и Украине и "вмешательство" в американские выборы.

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