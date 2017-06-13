Медведев выступил против обязательных праймериз для всех партий

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Глава правительства России Дмитрий Медведев выступил против обязательных праймериз для всех политических партий. По его словам, выход на предварительное голосование должен быть добровольным решением каждой партии и навязывать его не надо.

Делать праймериз обязательными для всех партий нет необходимости. Об этом заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев на встрече с победителями предварительного голосования "Единой России" в Северной Осетии.

"Я считаю, что сама партия - любая партия - должна для себя определиться, они хотят выходить на предварительное голосование или нет. А нам навязывать это не надо. Более того, в ряде случаев это может быть даже непродуктивно", - цитирует премьера "Интерфакс".

По его словам, партии могут устраивать праймериз, если они к ним готовы, и запрещать их никто не будет, однако специально регламентировать эти вопросы нет необходимости.

"Этот институт работает. Причем в этом случае этот институт работает на нашу с вами партию - на "Единую Россию". Хотим ли мы, чтобы другие партии побеждали на выборах? Я – нет. Надеюсь, вы тоже", - передает слова Медведева ТАСС.

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