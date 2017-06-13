В ДТП под Новороссийском погиб скульптор Александр Аполлонов

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В ДТП под Новороссийском погиб заслуженный художник России Александр Аполлонов. На трассе "Верхнебаканский-Краснодар" в районе станицы Северской иномарка врезалась в автомобиль Lada Priora, в которой ехали два пассажира. Одним из них был Александр Аполлонов, который скончался на месте. Госпитализированы 57-летний водитель и 64-летняя пассажирка.

Известный российский скульптор Александр Аполлонов погиб в ДТП под Новороссийском. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в оперативных службах региона.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю подтвердили информацию о гибели скульптора.

По данным МВД, трагедия произошла на трассе "Верхнебаканский-Краснодар" в районе станицы Северской. 38-летняя женщина за рулем Chevrolet, при повороте налево не предоставила преимущество в движении автомобилю Lada Priora и столкнулась с ним. В итоге смертельные травмы получил пассажир Lada 60-летний Александр Апполонов. Кроме того, с травмами различной степени тяжести с места аварии госпитализированы 57-летний водитель и 64-летняя пассажирка. О состоянии женщины-водителя Chevrolet не сообщается.

Похороны известного скульптора пройдут в предстоящую пятницу на Северном кладбище Краснодара, сообщает "Российская Газета". Сыновья скульптора отметили, что проведут юбилейную персональную выставку своего отца.

Александр Аполлонов родился 11 августа 1947 года в Киргизии в городе Фрунзе (ныне - Бишкек). У него было звание заслуженного художника России. Также он являлся член-корреспондентом Российской академии художеств и заслуженным художником Кубани. Александр Аполлонов - автор памятников Екатерине Великой, Кубанскому казачеству, маршалу Жукову, воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане.