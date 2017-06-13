Причина ДТП в Забайкалье будет выясняться в ходе эксперимента

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В Забайкалье выясняют причину страшного ДТП на трассе Иркутск - Чита. Автобус, перевозивший паломников, не вписался в поворот и упал с 30-метрового обрыва. Жертвами аварии стали 14 человек, десятки госпитализированы. По предварительным данным, вероятной причиной трагедии стало превышение скорости.

В результате ДТП на федеральной трассе "Байкал" в больницах до сих пор остаются 34 человека, передает "ТВ Центр". За жизнь 18 из них борются реаниматологи. Одна девочка в коме. Состояние остальных врачи оценивают как стабильное.

"Травмы различные. Это закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Переломы верхних конечностей, нижних конечностей, ребер. Множественные ушибы, ссадины", - рассказал исполняющий обязанности заместителя главного врача по лечебной части городской клинической больницы №1 города Читы Леонид Лобанов.

Врачи оказывают пациентам, в том числе, и психологическую помощь. У многих пострадавших в памяти всплывают мгновения до и после аварии. Мария, студент медицинского факультета, отделалась несколькими ушибами. Первую помощь пострадавшим оказывала она.

"Я вылезла через окно, и первая мысль была, что, слава Богу, что я жива. А потом я подумала: а почему я? И в следующую секунду я поняла, что надо спасать людей. Со своей стороны автобуса я была одна. Я никого не видела. Начала вытаскивать людей", - вспоминает Мария Аюшеева.

Минувшей ночью в реанимации скончался водитель автобуса. Таким образом, общее количество жертв трагедии увеличилось до 14 человек. Вторник объявлен в Забайкалье днем траура. Приспущены государственные и региональные флаги. К расследованию причин аварии подключился Ространснадзор. По некоторым данным, перевозка людей осуществлялась с грубыми нарушениями. Сообщается, что пассажиры, которым не хватило места, спали на полу. Уголовное дело о ДТП передано в Центральный аппарат Следственно комитета. Предварительная версия случившегося – человеческий фактор.

"Мы действуем уже по установленным обстоятельствам, что около нуля часов произошло, водитель автобуса по всей видимости не справился с управлением в результате чего автобус вылетел с трассы", - пояснил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю Егор Марков.

Следователи также допрашивают сотрудников компании, которая обслуживала этот участок дороги. На 702-м километре трассы, где произошло ДТП, шли ремонтные работы, однако предупреждающие знаки установлены не были. Не исключено, что водитель попросту не успел вовремя заметить препятствие.

Александр Огородников, "ТВ Центр"