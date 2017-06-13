Медведев: МРОТ повысится до прожиточного минимума за 2 года

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Глава российского правительства Дмитрий Медведев подтвердил, что МРОТ в стране будет повышен до прожиточного минимума за два года. По его словам, на это потребуется около 50 миллиардов рублей.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до минимального прожиточного минимума должно произойти за два года. Об этом лидер "Единой России" рассказал на встрече с победителями предварительного голосования партии в Северной Осетии.

Премьер напомнил, что во время выступления в Госдуме с отчётом он сказал, что "мы сделаем это поэтапно". "У нас и в этом году запланировано увеличение минимального размера, но нам нужно выйти на модель, при которой МРОТ становится равным прожиточному минимуму, и это мы сделаем обязательно. Я сказал, что мы вполне способны сделать это поэтапно за два года", - сказал Медведев.

При этом он подчеркнул, что на это потребуется примерно 50 миллиардов рублей. "Нашей стране вполне по силам обеспечить этот самый МРОТ на уровне прожиточного минимума, и это будет иметь достаточно серьёзное социальное значение. Такое обязательство мы дали и, можете не сомневаться, мы его, конечно, исполним, это теперь уже наше, по сути, партийное обещание", - приводит его слова "Интерфакс".

В мае глава российского кабмина поручил подготовить проект закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума.

По итогам четвертого квартала 2016 года прожиточный минимум работающего человека в России составляет 10 тысяч 466 рублей на человека.

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