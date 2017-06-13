Более 18 тысяч московских школьников отпразднуют выпускной в Парке Горького

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На заседании президиума столичного правительства обсудили план по озеленению города, а также подвели итоги учебного года. Столичным школьникам удалось завоевать почти половину дипломов Всероссийской олимпиады.

Московские школьники завоевали почти половину дипломов на Всероссийской олимпиаде, отметил "ТВ Центр". Это на 17 процентов больше, чем в прошлом году. Речь о самом масштабном в стране интеллектуальном соревновании, в котором принимают участие семь миллионов подростков. Лучшие результаты, столичные ученики традиционно показали в химии, биологии и математике.

"Московское образование дает очень качественные результаты, дает равные возможности – и в центральных школах, и в элитных гимназиях, и в периферийных школах – уровень образования очень качественный. Это подтверждается и международными рейтингами, по которым Москва вышла в пятерку самых качественных систем образования", - отметил мэр Москвы.

Все это – результаты модернизации системы образования. Старая модель подготовки к олимпиадам, когда не все школы ей занимались, рухнула. Сейчас каждое учебное учреждение уделяет этому особое внимание.

"То, что были выровнены финансовые условия школ, то, что прошло широкомасштабное оснащение современным оборудованием, которое и продолжается. Появилась заинтересованность школ в каждом ученике, в том числе и финансовая заинтересованность", - отметил руководитель департамента образования столицы Исаак Калина.

В общем, теперь с чистой совестью можно и повеселиться. Школьники готовятся к большому событию – вот-вот выпускной. Центральная площадка, по традиции, в Парке Горького. В ночь с 23 на 24 июня туда смогут войти только выпускники и их классные руководители. И то, только те, кто предварительно отправил заявку на участие. Праздник будет грандиозный. Тема – 870-летие Москвы. Выпускники увидят разные эпохи жизни столицы и выдающихся личностей разного времени.

"Новость этого года – идя навстречу выпускникам, особенно женской части, мы решили сделать настоящий полноценный бал. И у нас 870 участников уже зарегистрировались, которые придут специально, чтобы бал такой провести в центральной части Парка Горького. Мы этому рады, приветствуем, это будет одно из самых ярких событий", - отметил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

В 10 вечера на главной сцене начнется праздничный концерт с участием самых популярных звезд российского шоу-бизнеса. Потом будет дискотека и, конечно, салют. Гуляния продлятся до 6 утра.

Елизавета Родина, "ТВ Центр"