Власти Москвы продолжат консультироваться с обществом по программе реновации

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Власти Москвы в рамках программы реновации отвечают за исполнение гарантий перед жителями пятиэтажек. Об этом сегодня на площадке парламентского центра, в рамках слушаний по вопросу защиты прав владельцев квартир, рассказал председатель общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

По данным "ТВ Центра", председатель Общественной палаты отметил, что в зоне ответственности столичного правительства – соблюдение принципов равнозначности и равноценности жилья и любая социальная помощь нуждающимся при переезде. Власть "слышит" горожан и корректирует свои намерения в соответствии с мнением москвичей. В частности, во втором чтении законопроект о реновации жилищного фонда был принят с множеством поправок.

"Общественного обсуждения вопросов, связанных с практической реализацией программы реновации, будет ещё очень много. Особенно такой контакт с обществом, с самыми активными представителями его, очень полезен. В том числе и для законодателя, чтобы уточнять какие-то нюансы, потому что борьба людей за свои права, за свои гарантии она характеризует, мне кажется, более высокий уровень зрелости москвичей", - отметил Ремчуков.