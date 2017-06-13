В Киеве не утихает безвизовая эйфория

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Тех, у кого в паспорте стоит отметка "ЛНР", украинские силовики не выпускают с подконтрольных им территорий. Об этом сообщило министерство безопасности ЛНР. В то же время киевские власти подвели первые итоги действия безвизового режима с Евросоюзом, который вступил в силу с 11-го числа.

В Киеве 10 июня включали таймер обратного отсчета времени до многострадального безвиза. Как отметил "ТВ Центр", теперь, кажется, впору запускать счетчик оставшихся в стране украинцев. Примерно этим сейчас занимаются различные государственные службы страны: практически в режиме реального времени рапортуют, сколько граждан пересекли границу с ЕС. Погранслужба торопливо выкладывает свежие цифры в соцсетях. Не отстает от нее и МИД Украины.

"Третий день безвиза. По состоянию на 6 часов 13 июня границу Украины в страны ЕС в рамках безвиза пересекло 2910 наших соотечественников. Это те, что имели с собой только биометрические паспорта", - отметили в ведомстве.

Но если сравнить эту с цифру с общим количеством граждан, въехавших в страны ЕС в первый же день безвиза, то масштаб покажется не таким уж и впечатляющим. 11 июня границу Европы пересекли почти 60 тысяч украинцев. Получается, что тем самым безвизом, за который погибали на Майдане, воспользовались менее пяти процентов населения. Самое популярное направление – нет, не Франция или Италия – Польша. Ее границы украинцы буквально берут штурмом.

На одном из пунктов пропуска во Львове, ломая ноги и ограждения, украинцы ринулись в Европу. Судя по их внешнему виду, это явно не туристы. В Польшу они рвутся не затем, чтобы полюбоваться старым городом или королевскими замками. Женщины пенсионного возраста вполне сгодятся собирать клубнику на полях – сейчас как раз самый сезон. Для мужчин у панов тоже всегда найдется черновая работа. Этой картинки не покажут по украинским каналам. В Киеве продолжается безвизовая эйфория.

Празднования в украинской столице длятся уже пять дней. СМИ захлебываются в радостных репортажах. В телеэфире – вычищенная картинка с улыбающимися путешественниками: аэропорты, вокзалы. Правда 75 процентов украинцев пользуется автотранспортом – самолетом для гастарбайтеров дорого. Но каждый журналист более-менее крупного издания считает, прямо, своим долгом самому проехаться по железной дороге или слетать в Европу. Убедиться самому и убедить зрителя: безвиз действительно существует.

В аэропорту "Борисполь" Шенгенская виза в паспорте практически у каждого опрошенного журналистами туриста. Все-таки авиапутешествия, как правило, планируют заранее и на безвиз мало кто надеялся. Но радуются впрок.

Украинским туристам доверяют, конечно, но проверяют при въезде, страховки, обратные билеты, бронь в гостинице и приличную сумму в валюте на каждый день пребывания. А приветствуют украинцев в Европе исключительно послы Украины в странах ЕС. Да и то, только во время приезда первого безвизового поезда из Киева в польский Пшемысль.

"У нас уже есть безвизовый режим, у нас уже есть зона свободной торговли, у нас уже есть ассоциация, ратифицированная ЕС. Теперь следующий шаг – это членство в Европейском союзе и над этим нужно будет работать", - заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Пока украинский истеблишмент мечтает о членстве страны в ЕС и НАТО, европейские чиновники аккуратно, но твердо указывают стране ее место. За три дня действия безвиза шестерым украинцам отказали во въезде в страны Евросоюза: четверо ранее уже нарушали миграционное законодательство, двое не смогли подтвердить цель пребывания и наличие денег. И это только начало. Вроде бы, пойдя на послабление визового режима, Брюссель оставил за собой право жесткого контроля за всеми въезжающими и возможность в любой момент отменить безвиз.

Лилия Акиньшина, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр"