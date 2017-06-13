Собянин назвал несанкционированную акцию в Москве подлой провокацией
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшую в понедельник несанкционированную акцию подлой и опасной провокацией. По словам главы города, столичная полиция действовала профессионально, иначе последствия могли быть непредсказуемыми.
Несанкционированная акция, прошедшая 12 июня в Москве, является подлой и опасной провокацией, заявил мэр города Сергей Собянин. Об этом он сказал журналистам во вторник, передает "Интерфакс".
"Несогласованная акция в центре Москвы 12 июня - это подлая и опасная провокация. Только чудом никто не пострадал", - сказал глава города.
"Нам всем повезло, что обошлось без крови", - добавил он.
Также Сергей Собянин подчеркнул, что полиция и ОМОН действовали "профессионально и правильно". "Другие действия правоохранительных органов могли бы привести к непредсказуемым последствиям", - добавил мэр.
Кроме того, Собянин отметил, что инициаторы несогласованной акции "намеренно пошли на опасную провокацию, а ее участники действовали агрессивно".
По его словам, на улице в этот момент находилось порядка 270 тысяч москвичей и гостей столицы, которые пришли в центр отметить праздник. "К полиции никаких претензий нет, ее нужно только поблагодарить", - сказал Сергей Собянин.
Читайте также: