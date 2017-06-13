Собянин назвал несанкционированную акцию в Москве подлой провокацией

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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшую в понедельник несанкционированную акцию подлой и опасной провокацией. По словам главы города, столичная полиция действовала профессионально, иначе последствия могли быть непредсказуемыми.

Несанкционированная акция, прошедшая 12 июня в Москве, является подлой и опасной провокацией, заявил мэр города Сергей Собянин. Об этом он сказал журналистам во вторник, передает "Интерфакс".

"Несогласованная акция в центре Москвы 12 июня - это подлая и опасная провокация. Только чудом никто не пострадал", - сказал глава города.

"Нам всем повезло, что обошлось без крови", - добавил он.

Также Сергей Собянин подчеркнул, что полиция и ОМОН действовали "профессионально и правильно". "Другие действия правоохранительных органов могли бы привести к непредсказуемым последствиям", - добавил мэр.

Кроме того, Собянин отметил, что инициаторы несогласованной акции "намеренно пошли на опасную провокацию, а ее участники действовали агрессивно".

По его словам, на улице в этот момент находилось порядка 270 тысяч москвичей и гостей столицы, которые пришли в центр отметить праздник. "К полиции никаких претензий нет, ее нужно только поблагодарить", - сказал Сергей Собянин.

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